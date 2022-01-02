知名美式賣場好市多（Costco）因為商品種類多樣，加上價格實惠，且不定時推出限量商品，是許多民眾的購物首選。日前就有一名網友透露，因為購買問題，緊急致電好市多客服，卻意外發現「隱藏服務」，消息一出全場狂讚「CP值超高！」

原PO在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》PO文透露，近日前往好市多時購買了一款禮盒，同事看到後覺得不錯，就連老闆也決定將它當作公司贈送客戶的禮盒，但因為數量龐大，沒有車子可載，「本來想要叫計程車，後來算一算運費太貴」，所以她當下就致電給好市多客服，並且被轉到了商業配送中心，對方很客氣地在電話中告知計費方式，「如果不是在山上或海邊，雙北105盒以下運費300元」。

後來原PO同事也隨即發起團購，眾人一發不可收拾，總共下訂了200多盒，「本來想說運費可能會爆貴，統計好之後運費才600元！」而且在配送過程中，對方每天都會打電話關心進度，甚至派人親自送一盒禮盒給大家試吃，讓原PO大讚，「不小心發現的秘密服務，商業配送超佛心！」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「也太划算」、「運費好便宜」、「容我稱您一聲團神」；也有過來人表示「商業配送真的讚！之前結婚買了近百瓶酒就是用這項服務，安全又划算」。