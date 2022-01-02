古代帝王為了擴增國家版圖，不惜發動戰爭，而在火藥還沒發明的冷兵器時代，能拋射石彈的攻城利器「投石炮」，又叫做「投石機」，除了能投擲石頭重擊敵人之外，還能散播瘟疫。

根據《新浪網》報導，投石機是運用槓桿原理，把巨大的重物拋擲到敵人的陣地或城池中，無論是在歐洲或是亞洲都能見到這種武器的身影，在亞洲最早則可以追溯到先秦時代，在許多兵書中都能找到相關記載，而這種能將石頭拋出幾百公尺遠的武器，也成為當時最具威力的兵器。

不同於雲梯和衝車需要大量人力或推或扛著到城牆下使用，投石機往往可以在敵方防禦線外發射，且擲出的石塊也能將黃泥城牆輕易擊塌，即便是青磚城牆也承受不住上百公斤石彈，長時間的重擊破壞。

投石機除了能投擲石頭重擊敵人之外，還能散播瘟疫。（示意圖／達志影像）

加上投石機結構簡單，取材容易，攻城方只需要帶名木匠和設計圖就能就地取材製造，能走到哪用到哪，所以戰場上很常見。另外，投石機又分一次投擲一顆石頭，或是同時投擲若干石頭，當然後者需要操作的人也會比較多，根據記載，最大的投石機需要動用500人協助發射，破壞力可見一斑。

事實上，投石機不僅能投擲石頭，還能投擲各式東西，像是敵人的頭顱、屍體，此舉能對敵方陣營起到震攝的效果；或者是投擲一些病死的動物、腐爛的屍體，讓敵營瘟疫四起，類似生化武器的概念。