近日大陸的新冠肺炎疫情再度延燒，尤其是陝西省西安市，因為確診人數激增而在去年12月23日封城，當地市府也對全體市民進行大規模的PCR篩檢，不過最近在篩檢站出現一幕有趣的畫面，只見秦始皇帶著李斯一同排隊篩檢，神奇的場面在網路上引發熱議。

根據《魯南資訊》報導，近日一段影片在網路上瘋傳，從畫面中可以看到，一名秦始皇扮相的男子走進篩檢站，隨後向醫護人員張開嘴進行檢測，而他的身後還有一名打扮成秦朝著名政治家李斯、戴著口罩的男子。

報導指出，這段影片拍攝於12月29日、大秦劇場外的廣場，負責人透露，劇場位於秦陵街辦，為了方便附近市民進行檢測，於是提供廣場做為篩檢站，劇場演員也必須48小時做一次PCR檢測，而畫面中的2名男子都是舞台劇《復活的軍團》的演員，該劇背景為「秦滅楚之戰」，因此演員才穿上秦始皇和李斯的服裝，不過今年因為疫情的關係舞台劇演出停止，改為拍攝防疫相關短片，而演員拍攝結束後並未換下戲服，就直接前往篩檢站進行PCR檢測，沒想到會因此引起話題。

網友們看到影片後都覺得相當有趣，大家紛紛笑說，「棉花棒刺秦王」、「護理師做了荊軻都做不到的事情」、「秦始皇2000多年後首次發聲：啊～」、「長生不老原來是真的！」、「秦始皇做核酸珍貴畫面」、「珍貴歷史影像資料，建議收入國家檔案館妥善保存」、「在疫情面前，王侯將相皆平等」。