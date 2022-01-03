古時候為了懲罰犯罪的人，同時做到殺雞儆猴的效果，統治者創造許多殘忍、恐怖的刑罰，有時還會波及到親戚，害其他人跟著一起受罰，這種刑罰稱作「族誅」，從一開始的誅三族、五族、七族、九族，到明朝甚至出現誅十族，而這些受連坐法牽連的人，也必須接受和罪犯同樣的極刑，就連死後也不得安寧。

綜合陸媒報導，族誅始於商朝，在當時被稱作「劓殄」，是一種斬殺犯罪者及其後代的刑罰；到秦朝則發展為誅三族、誅五族和誅七族，其中關於誅三族的被處刑對象，在歷史上共有3種解釋，第一為父、母、子，第二為父母、兄弟、妻子，第三則是父、子、孫。雖然這種酷刑在隋朝時被隋文帝廢除，但到了隋煬帝時再度復刑，並擴展至誅九族。

而大部分時間，我們都只會探究被處刑的對象，卻很少有人知道這些受刑人要接受的懲罰，河南大學教授王立群指出，誅三族的刑罰分為好幾個步驟，第一步就是「黥」，在受刑人的臉上刻字，表明他是個罪犯；第二步為「劓」，意指把鼻子削掉；第三步是「斬左右指」，將受刑人的所有手指、腳指都剁下來；第四步「笞殺之」，也就是用竹板、棍子將受刑人打死；第五步「削其首」，等到受刑人過世後，再將他的頭砍下；最後一步則是「制肉醬」，把遺體上的肉全刮下並剁成肉醬。

由此可知誅三族是個相當殘忍的極刑，這個法律是由秦朝制定，漢朝則全面繼承秦法，像是「漢初三大名將」中的彭越和韓信，最後都被劉邦處「誅三族」極刑，而彭越的「肉醬」還被寄到淮南王黥布手中，讓他嚇得萌生出謀反之心。