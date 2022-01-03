國際太空站每年都會拍下衛星圖片回傳至地面，觀察地球上的各項變化以及動態，不過當衛星拍攝到北韓時，總讓不少人嚇一跳，相較於燈火通明的其他亞洲國家，北韓猶如「自動隱形」，只看到黑壓壓一片。事實上，因為缺電的關係，停電是北韓人的日常，不過讓人意想不到的是，他們竟是靠一款日本啤酒罐，熬過漫漫長夜。

根據日媒《現代商業》報導，北韓境內發電全靠火力和水力發電，然而進入冬天後，水力發電幾乎為零，導致北韓在冬天相當缺電，每當夕陽西下後，整個北韓幾乎壟罩在一片黑暗中，北韓居民也早已習慣停電的生活。

為了解決伸手不見五指的窘況，被譽為庶民寶貝的「Asahi燈籠」也就此誕生，北韓居民們將2罐朝日啤酒罐合而為一，接著在被切成3分之2的空罐底部倒入去漬油，被切成3分之1的空罐頂部開個小洞，然後放入燈芯，便大功告成。

報導指出，當地人會用《勞動新聞》報紙來當作綿芯，將報紙弄成一束，這樣做的優點是可以維持燈芯清潔，加上報紙能適度吸油，因此更加方便使用。

不過這種燈籠並不環保，在屋內點燈1、2個小時，鼻孔內部就會變黑，恐對健康有危害，但因為製作成本便宜，因此變成北韓民眾遇上停電的防範對策。

至於為何偏愛「朝日啤酒」？當地居民指出，可口可樂或芬達汽水等空罐當然也能用來製作，但只有朝日啤酒在經過切割後，2個罐子的接縫可以順利密合。因為燈籠是使用去漬油，如果罐子不夠密合，可能會導致油味飄出，甚至會溢出來，此外，大眾普遍認為，使用朝日啤酒罐製作的燈籠給人一種更精巧、更高級的感覺。