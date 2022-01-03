美國一名女球迷去年在西雅圖看北美職業冰球聯賽（NHL）時，意外發現加拿大溫哥華加人隊（Vancouver Canucks）的球隊人員背後有顆痣，當下意識到這可能是黑色素瘤，便趕緊使用手機的LED跑馬燈程式，提醒對方前往醫院檢查，沒想到檢查結果真的是癌，讓該名人員感激不已。

綜合外媒報導，女球迷波波維奇（Nadia Popovici）去年10月23日到西雅圖觀賞NHL比賽時，驚見溫哥華加人隊的設備經理漢密爾頓（Brian "Red" Hamilton）背後有顆痣，過去在腫瘤病房當義工的經驗告訴她，這是一顆黑色素瘤，於是她立刻將訊息透過手機的LED跑馬燈程式呈現，並瘋狂拍打觀眾席玻璃窗，吸引漢密爾頓注意，提醒他盡快就醫檢查。

漢密爾頓回憶當時情況，指出自己剛從板凳上站起來，就看見波波維奇一直拍打玻璃窗，並展示手機上的訊息，「那天的賽場有非常多人，而且我還穿著一個厚外套，背後還掛著耳機，所以她還能注意到我的痣讓我非常驚訝。」

賽季結束後，漢密爾頓回到溫哥華便請隊醫替他做檢查，隊醫也證實波波維奇的擔憂可能是真的，於是漢密爾頓隨即赴醫進行活體組織檢查，結果發現真的是癌。醫師表示，幸好這顆痣的癌細胞只停留在表皮第一層，若置之不理，恐會危及性命。

漢密爾頓表示，他真的非常感激波波維奇的善舉，希望能當面向波波維奇道謝，溫哥華加人隊也一直在網路上釋出尋人啟事，直到今年1月1日，球隊終於找到波波維奇，並安排兩人在賽前短暫見面。波波維奇的善舉也為自己贏得企業贊助的1萬美元（約新台幣28萬元）獎學金。

據悉，波波維奇已經被多家醫學院錄取，她告訴漢密爾頓，「以這樣的方式展開我的醫學院之旅真是太棒了！我想說的是，我很為你高興，很高興你去檢查了。」