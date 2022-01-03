在不少古裝劇中，經常看見兩方陣營的將領，身穿鎧甲、披風，在沙場上浴血奮戰，看起來威風赫赫。不過外界不解，為何披風幾乎是將領們的標準配備，難道只是為了耍帥？

根據《搜狐網》報導，披風跟耍帥無關，主要有五大作用，首先是為了「鼓舞士氣」，將領穿披風站在陣前，除了看起來威風赫赫，還能向手下表明同仇敵愾、與士兵共存亡的決心，能極大程度激發士氣。

其次是「位置清晰」，將領穿上披風可以讓士兵更容易看見自己，讓士兵知道將領與之同在，有助於振興士氣，士兵也能在第一時間保護將帥。

第三是「掩蓋受傷」，戰場上刀劍無眼，難免會負傷，而紅色披風的好處就是，一受傷流血不會那麼顯眼，不至於亂了軍心；再者，若傷勢嚴重，也能將披風撕下一角，簡單包紮止血，繼續奮戰。

第四是「保暖禦寒」，古代行軍打仗，多選在邊疆等苦寒之地，凜冽的寒風直接吹在冰涼的鎧甲上頭更是冷上加冷，穿上披風可以抵禦寒風。

最後是「混淆視線」，古代戰場上，後背是人們防禦最弱的地方，披上寬大的披風，能徹底擾亂敵人視線，無法準確射中或是刺中身體。