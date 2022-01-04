日本一名業餘攝影師近日到機場取材，未料拍出一條「天空之路」，螢光藍色的軌道從地面延伸至半空中，畫面看起來十分唯美、夢幻，讓不少網友看到以後都感嘆不已，而這條神奇的「天空之路」其實是由飛機燈光所構成的。

綜合日媒報導，網友「@mariii_a73」是一名業餘攝影師，經常會在推特上分享作品。日前她前往大阪國際機場記錄飛機起飛的過程，並使用慢快門拍攝，成功讓飛機2側的光點連成2條線，機體中間閃爍的信號燈則化作虛線，一路延伸至空中，看起來就像是一條通往天空的道路。

唯美又驚奇的畫面讓網友都驚嘆不已，照片曝光截至目前為止，已經有超過12.7萬人按讚、近2萬次轉發，大家紛紛留言：「就像一條通往天空的橋…」、「太美了！好像用筆畫出來的一樣」、「有一種走向未來的感覺」，還有不少人聯想到動畫作品《銀河鐵道999》的結局場面，或是遊戲作品《馬利歐賽車》當中的彩虹之路。

據香港攝影網站《DCFever》介紹，大阪國際機場因為特殊的地理因素，是許多飛機攝影愛好者的熱門拍攝景點，其升降跑道的南端盡頭非常貼近機場邊界，且對面還有一塊小空地，可以讓攝影師放置三腳架和相機；另外機場北邊有一處小山，讓飛機升空不久後就必須左轉，拍攝光軌的時候則會因此出現彎道，替照片增添趣味性。