蘇格蘭法夫郡附近海岸先前出現一對擱淺的海豚母子，英國潛水員海洋生物救援隊發現後，趕緊幫忙檢查海豚的傷勢，發現幼崽已喪命，海豚媽媽則是傷勢輕微，經過評估後，就將牠放回海裡，豈料隔天同一地點，發現母海豚又游回來，疑似為了尋找孩子，因此重返原地，最終不幸過世。

綜合外媒報導，英國潛水員海洋生物救援隊（British Divers Marine Life Rescue）日前在法夫郡克龍比角（Crombie Point）海岸，發現了一對擱淺的海豚母子，當時幼崽因傷勢過重死亡，而距離小海豚500公尺處的母海豚並無大礙，身上只有一道淺淺的傷口。

救援隊成員史密斯（Paul Smith）表示，「當我們抵達時，小海豚已死亡，所以我們將重點放在成年雌海豚身上」，經過初步檢查後，確認母海豚狀況穩定，隨即就用防水油布抬起牠，並放回大海，當時他們全程觀察，確認母海豚游遠後才離開。

豈料，第二天救援隊又接獲海豚擱淺的通報，史密斯表示，「我們很肯定，牠與前一天出現的是同一隻母海豚，因為我們有在牠身上做記號，而牠第二次擱淺時，表現出壓力過大的跡象，經過評估後，認為牠可能無法再返回大海，最終被實施安樂死」。

史密斯提到，母海豚非常有可能是回來找寶寶的，「當我們將牠放回大海後，牠可能就一直在尋找孩子，最終擱淺在小海豚喪命的地點附近，海豚其實是非常有母性的動物，牠可能在原地等了好幾個小時，最終才被我們發現」，如今海豚屍體被送往蘇格蘭海洋動物擱淺計劃（SMASS）的實驗室進行屍檢。