現代科技越來越發達，還有許多聰明、極具巧思的商品問世。近日一名網友到台東旅遊，無意間看見街上的流浪狗胸前掛著一根橫鐵管，造型十分奇特，讓PO主非常好奇這到底是什麼意思？又有什麼功用？

這名網友在PTT發文，透露自己近日到台東露營，在路上發現一隻造型奇特的流浪狗，從照片中可以看到，這隻黃狗正在街道上遊走，胸前卻掛著一根橫鐵管，讓PO主相當困惑，發文詢問：「前面掛這個是什麼意思？原住民的文化嗎？」。

文章發布後立刻引發熱烈討論，大家紛紛留言：「不是綁在鐵管上，被牠掙脫下來了嗎？」、「狗狗球棒隊，請勿超牠車」、「那裡面有信，這是傳信狗」、「聽聽牠經歷了什麼，才有這種表情吧」、「跟其他浪浪輸贏用的啦」。

有知情網友透露，其實這根鐵管是「防止狗狗追車、追人」的神器，「狗狗封印神器」、「防追車，會干擾牠跑步」、「讓狗狗不好跑，防追人、車」、「跑步會敲到，就不敢跑了」、「不要讓他跑太快，一個阻礙物而已」、「防追人，因為棍子會打到自己，這是訓練狗狗的方式，久而久之就不追人了」。

但有趣的是，過去曾有狗狗非常聰明，破解了這個拘束器。2019年時台南一名女子收到鄰居反應，平時餵養的流浪狗會追車，於是便在狗狗胸前掛上水管，防止牠劇烈奔跑；未料才過短短3天，流浪狗就找到破解方式，直接把水管叼在嘴裡四處跑，讓女子哭笑不得。