老虎的力氣到底有多大？國外有遊客到印度班納加塔國家公園遊玩，豈料遊園車竟中途拋錨，導致他們困在森林裡，附近有不少老虎出沒，其中一隻老虎對遊園車非常好奇，竟開始啃咬後保險桿，甚至還拉動遊園車，驚悚過程曝光後，許多人看了難以置信。

Going around #Signal like wildfire. Apparently on the Ooty to Mysore Road near Theppakadu. Well, that car is a Xylo, so I guess I’m not surprised he’s chewing on it. He probably shares my view that Mahindra cars are Deeeliciousss. 😊 pic.twitter.com/A2w7162oVU — anand mahindra (@anandmahindra) December 30, 2021

根據《印度時報》報導，幾名遊客在2020年11月到卡纳塔卡邦（Karnataka）的班納加塔國家公園（Bannerghatta National Park）遊玩，豈料遊園車竟在中途拋錨，乘客待在車上等待救援，而附近叢林裡有不少老虎遊蕩，其中一隻老虎似乎對遊園車非常感興趣，隨後便靠近車並啃咬。

只見老虎不斷咬遊園車的後保險槓，而牠的力氣非常大，甚至一度拉動車子，但車子畢竟重量很重，老虎咬了一小段距離就鬆口，不過車內的遊客全嚇傻，甚至可以聽到他們喊著，「我的天啊！牠竟然拉動整台車」，所幸車上設有鐵絲網，用以保護車內的人員，而過程被另一台遊園車的乘客拍下。

這段影片近日被汽車製造商馬亨達（Anand Mahindra）分享於推特，由於被老虎啃咬的車正是他公司生產的車款之一，因此笑著表示「牠應該跟我的想法一樣，認為馬亨達集團生產的車很美味」。不少網友驚呼，「沒想到老虎咬合力大到能拉動車子」、「看來以後沒油了，用老虎拉車也不是問題」。