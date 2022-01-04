不少人都有在睡覺時幫手機充電的習慣，其中一部分民眾甚至還會將充電中的手機放在床上，然而澳洲專家近日發文提醒，這樣做很可能導致電線起火，更PO出照片佐證，只見畫面上的床單和毯子都被燒出焦黑的痕跡，畫面十分驚人。

根據《每日郵報》報導，臉書粉專「CPR Kids」日前發文提醒家長，要確實教導孩子如何安全替3C用品充電，並依循廠商的指示，將這些充電中的物品放置在平坦且沒有易燃物質的平台上，千萬不要在床上充電，也不要使用廉價的充電電線等設備，更重要的是充電前要檢查充電口內沒有任何異物。

該粉專也強調，平時就需注意充電電線是否有破損，「有損壞的電線容易造成觸電及火災事件」，而大人在使用充電設備時，則要確保將所有物品都放置在幼兒接觸不到的地方。除此之外，粉專還PO出5張由當地消防隊提供的照片，只見潔白的床單和毯子都被燒出焦黑的痕跡，一旁還有一條被燒毀的充電電線，畫面相當驚人。

貼文曝光後，不少網友看到都覺得十分震驚、恐怖，紛紛留言：「看吧，這就是我討厭電線的原因」、「我已經轉告我的女兒，她現在把手機放在小凳子上充電，讓我安心多了」、「太可怕了，我以後不敢再把充電中的手機放到床上…」、「我曾經把手機放在書上充電，結果書起火了，好險那時我家的人都還沒睡著」。