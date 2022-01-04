明朝科技和武器在當時領先世界，他們發明火銃和三眼銃等各種武器，儘管技術發達，但卻因國家財政收入不佳、貪汙腐敗，最終被使用冷兵器的清軍打敗，而清朝人武器究竟有多厲害呢？其中一個皇家弓箭在冷兵器時代，更是無人可敵。

根據《梨視頻》報導，清朝騎射功夫在冷兵器時期，是非常厲害的技術，為何他們會如此厲害？其實與擁有最先進的弓箭製造技術有關，到了康熙年間，這種特製的弓箭，甚至成為皇家專用。眾所皆知，弓箭的威力主要取決於使用者的臂力，弓弦若拉的越開，威力就越大，不過清朝皇家弓箭則打破這項理論。

由於清朝皇子從小就要練騎馬射箭、參與狩獵的活動，不過10幾歲孩子的手臂不夠力，要拉開成人使用的弓弦，根本是不可能的事，因此清軍便設計出特殊弓箭，只需花13.2公斤的臂力，就能拉開弓弦，不僅如此，射出的箭威力強勁，足以射穿鐵甲。

普通的弓用竹子製作弓柄，但清朝皇家弓箭則是在弓柄兩側安裝牛角，能夠擁有雙重的彈力，提高射箭時的威力，另外，弓弦也有所不同，常見的弦使用動物的筋，雖然很結實但卻容易脆化，因此使用壽命有限，但皇家弓的弦則是使用「線」，根據《天工開物》的造弓箭技術所做，使用蠶吐出的絲線，堅韌程度比動物的筋更佳。