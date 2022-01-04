在古裝劇中經常會有皇帝頒發聖旨（詔書），並由太監負責傳達，詔書的第一句往往都是「奉天承運，皇帝詔曰」，但戲劇與歷史上的真實唸法其實有所差異，而且並不是每一個朝代都是以此作為詔書開頭。

根據《梨視頻》報導，古代聖旨並沒有特定的格式，不同的朝代有不同的用法，有時候就算是同一位皇帝下的聖旨，開頭都有可能不一樣，像是魏晉南北朝時期的即位詔書開頭多為「應天順時，受茲明命」，推測因為當時朝代更替頻繁，皇帝需強調自己的統治為天意，他人不得違逆。

而唐朝的詔書一般由中書省起草、門下省審核頒布，因此詔書的開頭往往都是「門下」二字，宋朝則繼續沿用；到了由蒙古族建立的元朝時，因為官方語言為蒙古語，所以許多漢文公文都是由蒙古語直譯而來，文字使用上較生硬，詔書開頭「長生天氣力裏、大福蔭護助裏、皇帝聖旨」，在蒙古語中是「憑借長生天眷顧、憑借大福蔭護助的皇帝的聖旨」之意。

而我們經常聽到的「奉天承運皇帝詔曰」其實源於明太祖朱元璋，他出身貧農家庭，為了闡明自己當皇帝的合法性，自封為「奉天法祖」、「奉天承運皇帝」，因此詔書的開頭自然就是「奉天承運皇帝，詔曰」，唸法斷句上和我們常看的古裝劇有所不同。

有趣的是，雖然每個朝代的詔書開頭都不一樣，但清朝卻繼承明制，一樣使用「奉天承運皇帝，詔曰」，但其背後的原因與朱元璋並沒有關係，由於清朝是由滿人所建立，所以皇帝想要藉此表達，大清入主中原是奉天命，並且以相同的原因，在本族的發源地「盛京」設立「奉天府」。