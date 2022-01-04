外星人就像謎團一樣，人類僅能靠一些蛛絲馬跡，去猜測外星人是否存在。在1930年代後期，大陸探險家齊福泰帶領一支考古隊，在西藏東北部巴顏喀拉山發現一個洞穴，裡面畫有史前壁畫，還有一個詭異墓穴，其陪葬品是由716塊石頭製成的碟片，而日前就有影片推測石碟上的內容。

Youtube《We Are If》在影片中聲稱，這些石碟描繪1萬2千年前外星飛船墜落的地點。(圖翻攝自youtube/We are IF)

這個洞穴裡有許多史前壁畫，畫著太陽和其它星系及銘文，之後團隊更在洞穴後，發現了幾個排成一列的墳墓，裡面的埋葬者類似侏儒，身高不到1公尺，且非常的纖細，與我們印象中的外星人相似，而這也讓不少人認為，這些骨骸就是外星人。

Youtube《We Are If》在影片中聲稱，這些石碟描繪1萬2千年前外星飛船墜落的地點，而現場發現的矮人，可能是傳說中「杜立巴族」(Dropa)的後代，據傳說「杜立巴族」是擁有百名侏儒的族群，身高都不超過4英呎(120公分)，而他們都住在洞穴或地底，這也解釋為何西藏洞穴會出現這些小矮人。

有不少人認為，這些石碟像古代墓葬中所使用的玉璧陪葬品。(圖翻攝自/每日頭條)

不過「杜立巴族」一詞其實出自於瑞典作家丹尼肯(Erich von Däniken)著作，他在主張「外星人創造論」中所提到的，不僅如此，他還在書中說到「恐龍時代就有人類」、「古印度有核彈」等荒謬言論，讓不少人質疑「杜立巴族」的真實性。

而石碟唯一的照片，也出自於奧地利工程師在1974年於西安一間博物館拍下的，更讓石碟的故事增添神秘感，不過大陸節目《探索發現》也曾解析石碟，推翻「杜立巴族」說法，認為這應是後人杜撰的虛構故事，石碟應該只是遠古文化的手工藝品，不過由於製作模樣特殊，因此引發討論。