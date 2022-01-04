古代皇帝除了治國理政之外，延續皇家血脈也是重要任務之一，各個朝代都有不同的規則需要遵守。據傳，唐朝不是看皇帝心情來選擇晚上侍寢的妃子，而是透過月相來安排，讓皇帝在某些日子需要一夜寵幸多女，累到快要吃不消。

根據陸媒報導，我們經常在古裝劇中看到嬪妃為了爭寵在宮中勾心鬥角的畫面，因為一旦不受寵，有可能這一輩子都難見天顏。但在唐代，為了體現人人有份、尊卑有別的理念，晚上侍寢不是依照皇帝的喜好，而是按照月相來決定，安排的官員會順著月圓月缺的運行規律來替所有嬪妃安排順序。

每個月初一到十五，月相會從新月逐漸變成滿月，所以初一開始會從地位最低的御妻、世婦、嬪妃開始依序安排，最後在十五日當天由皇后侍寢，因為當時的古人認為月圓是最美好的日子，必須留給身分尊貴的皇后。從十六日開始則是反過來，從皇后開始一路排到御妻。

人數最多的御妻們，每個月都需要共享二十二到三十日這段時間，為了讓所有人都能公平得到侍寢機會，只能在這短短9天內照人數平均分配時間。雖然對嬪妃來說很公平，對皇帝來說卻是非常吃力的事情，因為好幾晚都必須連續寵幸好幾名妃子，讓白天忙於朝政的皇帝到晚上也無法好好休息，累到快崩潰。