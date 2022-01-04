若在街上看到獅子亂竄，肯定會造成當地民眾恐慌。科威特街頭近日出現一隻獅子，許多民眾發現後，都感到非常害怕，隨即報警處理，豈料警察還沒抵達，隨即出現一名女子，竟霸氣的抱起獅子，彷彿把萬獸之王當成大貓，讓目擊者全嚇傻。

A lion is seen being carried like a baby by a girl in Kuwait after wandering the streets and sparking panic pic.twitter.com/5SjCgylvmO — TRT World (@trtworld) January 3, 2022

根據《新聞週刊》報導，科威特沙巴伊亞區（Sabahiya）的街道上，近日出現一隻獅子，民眾發現後趕緊報警，豈料警方還未抵達，突然出現一名女子把獅子抱走，好像把牠當成一隻大貓，儘管獅子不斷掙扎，但最終還是乖乖地讓女子抱住，而警方隨後趕到現場，發現獅子已被女子制伏。

經過詢問後得知，抓住獅子的女子其實是飼主，她與父親將獅子當成寵物飼養，儘管當地飼養獅子是非法行為，但仍有不少人無視法規。女子抱獅子的影片曝光後，引發討論，不少人表示，「獅子應該生活於空曠的環境，若養在家裡，對牠們實在是太殘忍」、「居然養獅子，這群人真的是不怕死」。

還有人認為，獅子的行為舉止看起來不正常，「這隻獅子感覺被下藥，導致牠看起來好像無法控制自己」，另一名在獸醫院工作的網友表示，「獅子與主人的互動方式看起來並不健康，大貓似乎難以控制自我，牠看起來像是剛甦醒一樣，可能被注射鎮定劑，導致牠們剛清醒時會顯現出如此害怕與緊張的情緒」。