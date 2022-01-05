義大利一名攝影師日前透過無人機進行空拍，拍到西西里島上竟出現一個平躺的巨人，讓他感到非常吃驚，而這個「巨人」其實是一座村莊，影片曝光後引發熱議，甚至還有人質疑他造假，不過查看谷歌Maps就會發現，這座村莊確實存在，也讓人直呼不可思議。

根據《每日郵報》報導，攝影師佩里（Pio Andrea Peri）日前尋找題材時，透過谷歌Maps發現，西西里島上有一個名為「琴圖裡佩」（Centuripe）的村莊，因此前往當地，並用無人機進行拍攝，而村莊形成非常特殊的形狀，村內建築物向四個不同的方向延長，第五條較短像人的頭部，整體看起來宛如沉睡的巨人。

佩里表示，「這是一個非常難得的畫面，由於無人機有高度限制，所以我不得不從各個角度拍攝，之後再加疊18個鏡頭，花了2小時剪輯，才能完整呈現村莊的原貌」，而他將照片分享到IG後，不少人質疑其真實性，甚至認為這是佩里用動畫繪製，「部分質疑我的人查看谷歌Maps後，才發現這座村莊真的存在，他們還特地回文向我道歉」。

據了解，「琴圖裡佩」是一個非常古老的村莊，約有5000多名居民，建於海拔約2400英尺的山丘上，位於城鎮卡塔尼亞（Catania）和恩納（Enna）之間，而該村莊歷史可追溯到16世紀，當地以風景如畫聞名，村內街道狹小還有蜿蜒的台階，一路沿著山谷往下建蓋，由於地勢較高，因此已逝義大利將軍朱塞佩 加里波底（Giuseppe Garibaldi）將此稱為「西西里的陽台」（the balcony of Sicily）。