麻雀是生活中極為常見的鳥類，但你有仔細觀察過牠們飛翔的樣子嗎？日本一名攝影師先前拍攝鳥類，意外拍下難得一幕，只見數十隻麻雀正在飛翔，牠們同時收起翅膀，乍看之下，宛如一條條魚在天空中游泳，特殊畫面讓不少人看了嘖嘖稱奇。

鳥類攝影師氏原道昭近日在推特帳戶@Ujimichi表示，「這是一個無心之作，一群麻雀同時收起翅膀，使牠們看起來好像在空中游泳的魚，這個時間真的是太完美了」，只見曝光的照片中，數十隻麻雀在空中齊飛，並同時合起翅膀，攝影師發現後趕緊按下快門，儘管有零星幾隻不合群，但並不影響照片的完美。

《自然觀察達人養成術》書中介紹，鳥類的體型不同，飛行的方式也會不一樣，麻雀為「波浪狀飛行」，牠們會拍動翅膀使身體上升，之後再縮起翅膀向下俯衝一段距離，然後再拍動翅膀上升，飛行方式宛如波浪，飛行過程中為了避免碰撞，牠們也會盡量配合同伴的飛行頻率，攝影師氏原道昭才得以拍到麻雀同時收起翅膀的畫面。

照片曝光後，累積7.6萬人按讚，不少人表示「不跟我說是鳥，我還以為是導彈」、「看起來真的好像魚在空中飛」、「真是大自然的奧妙啊」、「看起來像河豚在游泳」、「發射吧，麻雀導彈」。