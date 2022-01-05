近日大陸網路瘋傳一段「土撥鼠打架」的影片，只見畫面中2隻土撥鼠大打出手，另1隻則著急地在旁邊勸架，由於整個過程和台灣偶像劇《紫禁之巔》的情節非常相似，讓不少網友忍不住大笑，並幫忙配上該片段的經典台詞：「要打去練舞室打！」。

日前一名網友在大陸影音網站「BiliBili」上傳一段土撥鼠的互動影片，只見畫面中有3隻土撥鼠，其中2隻似乎互看不順眼，竟當場打了起來，雙手抓著對方的肩膀不斷猛推，另外1隻土撥鼠見狀相當緊張，急忙上前勸架卻沒有用，然而過沒多久，這3隻土撥鼠突然停下動作，一起站在原地發呆，幾秒後才又回過神，只不過勸架的土撥鼠最後慘遭波及，竟成了被2隻同伴攻擊的對象。

影片曝光後立刻爆紅，截至目前為止觀看次數已經超過543萬，該影片甚至登上全網站熱門影片第5名，不少網友都覺得土撥鼠打架的場面神似台灣偶像劇《紫禁之巔》的經典片段，忍不住幫忙加上名台詞：「住手！你們不要再打啦！」、「要打去練舞室打！」。

事後這段影片也被分享到其他平台，網友們紛紛留言笑說：「牠們是不是每過半分鐘就要清一次快取記憶體啊？」、「本來因為一件事哭了，看土撥鼠打架給我笑出鼻涕泡了」、「這告訴我們一個道理，勸架容易挨揍」、「拍影片的怎麼不過去勸架一下」、「20世紀：『我們發明了電腦，真不知道以後人類會用它來幹什麼大事』，21世紀：『看土撥鼠打架』」；另外不少人也表示，凌晨3、4點還有上千名網友在線觀看土撥鼠打架，意料之外的盛況實在非常有趣。