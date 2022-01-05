大自然的世界十分殘酷，處於食物鏈最底端的動物們，無時無刻都必須保持警覺性，以免成為掠食者的大餐，就算是剛出生的新生兒也不例外。近日有遊客在非洲南部國家波札那目睹殘忍一幕，一隻出生不久的黑斑羚寶寶，先後被2個掠食者盯上，不但被巨蟒纏繞全身，最後還慘遭鬣狗咬死。

鬣狗為了搶走獵物，不斷想辦法騷擾巨蟒。(影片來源/YouTube/Latest Sightings)

根據《每日郵報》報導，34歲男子薩瑟蘭（Mike Sutherland）前往位於波札那的歐卡萬哥三角洲（Okavango Delta）進行私人旅遊，他透露當時正是繁殖季節，不少動物包含疣豬、角馬和黑斑羚都生了許多小孩。拍攝影片當天，薩瑟蘭一行人開著車四處閒晃，途中發現一群新生黑斑羚，有些才幾天大而已，還有一些只出生幾個小時。

不過這群小黑斑羚的附近還有一條巨蟒，遠處則有一隻鬣狗，巨蟒見到眼前有這麼多獵物，緩慢從灌木柳上爬至地面，並隱藏在落葉之中，等到一隻運氣不好的小黑斑羚經過時，巨蟒便立刻纏上牠的腿及身體，小黑斑羚嚇一大跳，發出陣陣慘叫和哀鳴，這個聲音瞬間就吸引鬣狗的注意。

隨後鬣狗趕到「事發現場」，試圖直接搶走小黑斑羚卻失敗，但牠相當有耐心，之後又嘗試許多方法想讓巨蟒放棄，像是咬住巨蟒的身體，以及直接將小黑斑羚和巨蟒叼起，最後巨蟒在鬣狗的不斷騷擾、施加壓力之下終於選擇放棄，鬆開了一直緊緊纏住的小黑斑羚，回到原本的灌木柳上。

鬣狗得到獵物以後，在短短幾分鐘內就完食，而黑斑羚媽媽則在不遠處，悲傷地目睹親生骨肉被吃掉。薩瑟蘭表示，目擊這種情況雖然很難熬，但最重要的就是不要干預大自然，「因為不管我們在不在旁邊，這件事情終究會發生」。