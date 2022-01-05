秦朝至今約2000年歷史，創造出不少黑科技，技術讓現代人也非常驚訝。英國在1825年發明世界上第一輛火車「旅行號」，不過早在幾千年前的秦朝，其實就已出現類似的車輛，不只有臥鋪及空調，甚至還有軌道，讓考古學家嘆為觀止。

根據《梨視頻》報導，秦始皇陵出土2輛銅車馬，是真實秦車馬的一半大小，一輛用於開路，另一輛則是皇家御用，皇家御用馬車內鋪滿彩繪精美的軟墊，在史書上稱為「文茵」，因此皇帝乘車出行時，可在馬車內坐或臥躺，非常舒適且豪奢。

不僅如此，考古學家發現銅車馬的車窗，竟採用雙層推拉技術，而且出土時，依舊還能使用，外層窗板上有許多細孔，內層窗板則能開闔，此設計讓車輛內部能達到保溫及通風的效果，使車內溫度適當調節，作用宛如現代的空調系統。

令人更吃驚的是，銅車馬甚至還有軌道，秦始皇為了讓馬車跑得更快且舒適，因此下令全國各地修建御用「馳道」，如同現代的軌道，考古學家之後還在河南南陽，發現秦朝的馳道遺跡，由木材所製的兩根軌道和整齊的枕木，軌道是為了讓車輛行駛更平穩，而枕木則是讓車更快捷，因為枕木間的距離，恰好與馬匹的步伐相同，馬只要踏上軌道，就會不由自主的往前行，直到扺達目的地。