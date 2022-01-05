有時候愛情會讓人變得盲目，只有身邊的親朋好友才能看得清真相。美國一名女子近日翻出和前夫結婚時的照片，沒想到卻發現早在婚禮上就出現警訊，3名擔任伴娘的閨密，臉色都非常難看，似乎並不贊成這場婚事，女子看到後相當感慨，直言若是自己早點發現，或許就能避免傷害。

根據《每日星報》報導，密蘇里州女子凱莉（Karri Shipman）年僅18歲就步入婚姻，最後卻不幸以離婚收場。近日她在TikTok上傳一段短片，表示自己在翻看以前老照片的時候無意間發現，其實早在婚禮當天，就已經出現關於前一段婚姻的警訊。

凱莉在影片中秀出自己穿婚紗的美麗身影，以及當時在證婚的照片，只見畫面上，前夫已經被她用紅色塗鴉蓋住，最左邊則是由閨密擔任的伴娘群，不過仔細觀察就可以發現，雖然她們每個人都穿著可愛的棕色禮服和牛仔外套，手上還抱著一束鮮紅色的花，但臉部表情似乎都不太開心，甚至可以稱作「痛苦」。

對此凱莉表示：「當每個人的臉上都寫著『妳不該結婚』，但妳還是這麼做了。她們是對的」，也忍不住感嘆，如果自己早點察覺不對勁，或許就可以知道當初那段婚姻根本就是一個錯誤。

影片曝光後立刻吸引許多網友關注，截至目前為止觀看次數已經超過1080萬，大家紛紛留言：「最後那個伴娘看起來正在秘密謀劃某些事情…」、「雖然妳的閨密一臉厭世，但至少她們都還站在妳身邊」、「我需要知道最後一個伴娘到底有多討厭新郎」、「我的第一段婚姻也是這樣哈哈哈」、「妳擁有最棒的閨密！」。