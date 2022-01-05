近日有網友逛IKEA時，發現一件讓他困惑的謎樣產品，原本以為是「防爆拆彈服」，仔細一看卻驚覺竟是「冬天耍廢神物」，不僅可以拿來當枕頭，打開後也可以當成棉被，腹部甚至還有口袋能放置物品、零食，讓不少網友看到以後都相當心動。

這件商品其實是IKEA去年1月推出的「Faltmal可穿式枕頭」。(圖/翻攝自爆廢公社)

這名網友在「爆廢公社」發文，表示自己最近逛IKEA時，意外看見一款讓他驚訝又困惑的商品，只見PO主分享的照片，是一件軍綠色、類似長版羽絨外套的商品，將下腹部的拉鍊拉開，還隱藏著一個容量極大的口袋，讓PO主忍不住驚呼：「怎麼會賣防爆拆彈服？」；不過仔細一看就會發現，外套的口袋其實是拿來放零食、遙控器等居家用品，PO主見狀瞬間傻眼，無奈表示：「結果是居家耍廢服」。

事實上，這款商品是IKEA在去年1月推出的「Faltmal可穿式枕頭」，原本的造型是一顆軍綠色的抱枕，但把拉鍊拉開以後，抱枕就會變成照片中類似羽絨外套的模樣，而這款「可以穿的枕頭」不但保暖，還是以尼龍材質製作，具有防水功能，此外打開後的網狀口袋還可以拿來放東西，CP值非常高，因此一開賣就缺貨，被網友譽為「冬天耍廢神物」。

網友們看見貼文以後，都忍不住笑說：「又暖又廢」、「好實用，好想要買一件」、「廢出新高度！」、「看來過年期間需要來一件」、「這個讚！追劇三餐不求人」「有這一件，躲在山上沒人找的到」、「遙控器有地方放了」、「大推～這真的超暖，蓋被子用手機就不怕雙手露在外面」。