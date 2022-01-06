滿族前身「女真族」在明朝時分為三部，分別是建州女真、海西女真、東海女真，其中海西女真又分為烏拉、輝發、哈達、葉赫四部。葉赫部在明萬曆十年，出生一名被預言「可興天下，可亡天下」的公主，她長大後人生非常坎坷，一生嫁人7次，但33歲時仍是「完璧」，直到她真的找到歸宿時，結婚1年就過世。

根據《網易新聞》報導，明萬曆十年，葉赫部誕生一位公主「葉赫那拉·布喜婭瑪拉」，出生後薩滿巫師就預言「此女可興天下，亦可亡天下」，9歲時她被許配給哈達部的歹商貝勒，但這卻是父親布齋設下的美人計，並與為了奪取地位的哈達部貝勒孟格布祿合作，殺害準備來迎親的歹商，以此坐大自己的勢力。

當時努爾哈赤接管的建州女真聲勢漸大，女真各部擔心對自己不測，因此海西女真決定組織聯軍，挫去努爾哈赤的銳氣，父親布齋為了鞏固聯盟，因此將女兒許配給烏拉部的布占泰，當時他原本要跟隨努爾哈赤，但見到美麗的布喜婭瑪拉便決定倒戈，各個聯軍引發「古勒山之戰」攻打建州女真。

布喜婭瑪拉的父親布齋，不幸在「古勒山之戰」喪命，而布占泰也被努爾哈赤俘獲，心高氣傲的布喜婭瑪拉不願嫁給戰俘，因此她的第二次聯姻就此作罷，布喜婭瑪拉的哥哥布揚古之後成為新首領，但可惜哥哥尚未成熟，因此布喜婭瑪拉又被淪為籠絡政權的工具，葉赫部為了平息努爾哈赤的怒火，打算將布喜婭瑪拉許配給他。

但布喜婭瑪拉是非常有骨氣的女人，她堅決反對這門婚事，另一方面，她的姑姑孟古正是努爾哈赤的妻子，她並不願意低頭服侍同一個男人，表示「努爾哈赤是殺父仇人，誰能夠殺了他，我就嫁給誰」，最終葉赫部毀掉兩人婚約，並向各個部落發布「殺努爾哈赤」的徵婚條件，當時葉赫正在攻打哈達，並以此作為聯盟條件，表示首領孟格布祿若一起對抗努爾哈赤，便能娶布喜婭瑪拉為妻，孟格布祿成功被說服攻打努爾哈赤，但最終仍失敗並被擒。

輝發部的拜音達理貝勒原本打算娶努爾哈赤的女兒，豈料看到葉赫部在徵婚，竟決定改娶布喜婭瑪拉，努爾哈赤備感羞辱，最終征服輝發部。之後努爾哈赤為了籠絡烏拉部，因此釋放布占泰，並把自己的女兒與姪女先後嫁給他，而葉赫得知後感到不安，最終又答應要讓布喜婭瑪拉許配給布占泰，甚至聲稱，她遲遲未嫁就是在等布占泰。

布占泰又禁不起誘惑，倒戈葉赫部，甚至羞辱努爾哈赤的女兒娥恩哲，努爾哈赤大怒，最終率領大軍親征烏拉，而烏拉滅亡後，葉赫也未履行婚約。眼看西海女真逐一被擊破，建州女真勢力逐漸壯大，葉赫部趕緊向蒙古族求援，最終布喜婭瑪拉遠嫁蒙古，成為喀爾喀首領長子莽古爾岱的妻子，當時她已經33歲，在古代已算高齡，還被稱為「葉赫老女」，經歷過7次婚約依舊完璧，結婚不到1年就過世。