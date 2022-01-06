新的一年剛來臨，不少人尋求各種偏方，希望能夠祈求好運。最近台灣掀起一股「美輪明宏之亂」，相傳只要把手機桌布換成日本藝人「美輪明宏」的照片，就可以帶來好運，甚至還依照顏色劃分成財運、桃花運、事業運等，吸引不少網友紛紛搶換手機桌布，就連歌手魏如萱也搭上這波熱潮。

今年86歲的美輪明宏以歌手身分出道，是少數公開出櫃的日本多棲藝人，而這股「美輪明宏之亂」起因於網路名人「地表最強敗犬」，他在Instagram限時動態中PO出粉絲私訊，對方指出日本有個都市傳說，只要將手機桌布換成美輪明宏的照片，就可以帶來好運，其中黃色代表財運、粉紅色代表桃花運；許多網友看到以後，紛紛跟風換掉手機桌布，沒想到真的有不少人表示靈驗，像是收到一筆業績獎金、欠錢的人還錢了，還有人因此升職加薪。

而日本當地確實流傳著關於「美輪明宏桌布」的都市傳說，還有媒體整理出不同顏色代表的好運，像是藍色代表事業運，紅色可以帶來精神與元氣，紫色會增強第六感，至於美輪明宏年輕時的黑白照則能夠提升整體運勢。

據了解，美輪明宏之所以被當成祈求好運的對象，是因為他曾是綜藝節目《靈能之泉》的班底，擁有靈異體質的他在節目中被定位成「愛的傳道士」，給予上節目的人建議。另外也有一說，美輪明宏從小身世坎坷，長大後還因為生病而減少曝光，當時業界都不看好他的復出，不過最後他成功證明自己，於是被視作正能量的化身。