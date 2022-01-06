鯊魚是海洋頂級獵食者，性格兇猛，幾乎沒有動物傷得了牠們，因此若在鯊魚身上看到咬痕，恐怕會讓人非常驚訝。亞塞拜然一名海洋攝影師2019年與朋友到墨西哥海岸玩，在海裡拍到一條大白鯊，令他們驚訝的是，大白鯊身上竟有一個非常大的咬痕，近日他將照片分享到IG，引發討論。

根據《CNN》報導，攝影師納傑福（Jalil Najafov）2019年與朋友前往墨西哥，在瓜達盧普島（Guadalupe Island）進行海底攝影，拍到一條雌性大白鯊，隨後他們發現鯊魚側身有一個非常大的咬痕，讓他們看了非常吃驚，近日他將照片分享至IG，並表示「當時我真的很驚訝，我一生中從未見過這樣的事，鯊魚身上的咬痕實在是太大了」。

納傑福多年來不斷提倡保護海洋，提到「我一直在研究鯊魚，對於這領域非常有經驗，但我從未見過如此巨大的鯊魚疤痕，真的很罕見」，起初以為是雄性鯊魚逼迫牠強制交配，所留下的咬痕，之後他將照片傳給科學家古特里奇（Tristan Guttridge）求證，排除鯊魚在交配過程中被咬傷的說法，認為應該是爭搶地盤時打鬥所致。

海洋保護科學研究所負責人多麥爾（Michael Domeier）也認同此說法，進一步解釋「我認為這是爭奪領域所留下的戰鬥傷害，但由於傷口逐漸癒合，其實也難以區分」，但因為咬痕實在是太大，引發不少人好奇，發起攻擊的鯊魚究竟有多大隻。

納傑福長期關注鯊魚議題，受訪時表示「沒有鯊魚就沒有海洋，沒有海洋就沒有氧氣」，希望民眾可以了解鯊魚在生態系統裡的重要性，他也經常潛水拍攝鯊魚的身影，並分享到社群媒體，希望能夠改變外界對鯊魚的既定印象，「我很喜歡鯊魚，潛水時很享受牠們在身邊，鯊魚並不是怪物」。