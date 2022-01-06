劉賀是西漢第9位皇帝「漢廢帝」，原先他繼承父親昌邑王王位，未料漢昭帝去世後，劉賀遭到權臣霍光控制的朝廷指定繼位，然而只在位27天就被剝奪皇權，並送回封地昌邑國，後來被皇位繼任者漢宣帝授予海昏侯的爵位。近日大陸考古團隊從海昏侯墓出土的簡牘中，解讀出一段《國除詔書》，發現了正史未曾記載的內容。

根據《澎湃新聞》報導，位於江西南昌的海昏侯墓是漢廢帝劉賀的陵墓，過去考古團隊在此發現5200餘枚簡牘，去年年底，海昏簡牘研究團隊從這些簡牘中，釋讀出一篇《國除詔書》，大陸社會科學院古代史研究所副研究員楊博介紹，這是迄今為止出土的首份西漢國除詔書實物，內容記錄了劉賀過世後、海昏侯國除國的歷史，甚至有部分內容未記錄在正史當中，包含劉賀去世的時間。

「國除」意旨歷朝諸侯王、列侯因罪、死亡、無子嗣繼承，而被剝奪或撤銷封國。這次發現的《國除詔書》書寫在木牘上，放置於海昏侯劉賀墓主槨室西室最西側的漆盒內；研究人員指出，漢代諸侯國眾多，漢武帝曾下詔將百餘位諸侯直接除國，並不需要奏議，但海昏侯國的除國卻異常特別，不但經過群臣奏議，還要求百官列名。

據詔書內容記載，劉賀死於「九月乙巳」，即公元前59年的九月初八，短短39天後，漢宣帝便下詔書給丞相和博士等高官，要求召開公卿會議討論海昏侯國除國事宜，推測參與人員包含了漢宣帝時期「麒麟閣十一功臣」中的丞相丙吉和御史大夫蕭望之，由此可見這份詔書不僅涉及當時朝廷的大部分高官，還隱含漢宣帝的政治權謀，是宣帝一朝政治生態的實況體現。