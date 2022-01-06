釣魚是不少人的休閒娛樂，有些人是為了幫自己加菜，有的只是享受樂趣。國外一名網友在知名論壇分享趣聞，表示有釣客在溪邊釣到魚，之後將魚放回溪裡，豈料1個半月後他再度造訪，發現上鉤的魚竟和他放生的是同一條。

國外網友@mrnicewatch23在Reddit表示，一名釣客在溪邊釣到一條魚，過程中魚似乎不小心被刮傷，導致牠身體皮開肉綻，留下一道傷痕，而釣客見狀，隨後拍了照片就將魚放回溪裡，1個半月他又重回此地釣魚，發現一條上鉤的魚，側身竟有一道疤痕，讓他覺得似曾相識，才驚覺釣到同一條魚。

此事被分享到Reddit，累積2.4萬人按讚，也流傳到臉書粉專「動物梗圖星球」，不少人笑著表示，「這條魚真的是很衰耶」、「牠是不是犯太歲」、「超級倒楣的魚，受傷容易被魚攻擊，傷終於好了出去囂張，馬上被你釣起來」、「7秒記憶，如何學會教訓？」、「又回到最初的起點……」。

也有部分的人認為，釣魚是非常殘忍的行為，魚被釣上後，容易造成牠們身體受傷，要經過很長一段時間，傷口才會癒合，若被倒鉤釣到，恢復時間更久，甚至也可能因細菌感染而死亡，也有網友幫忙緩頰，指原po應該不是釣好玩的，有些釣客唯有釣到大條的魚才會帶回家吃，若釣到幼魚或體型較小的魚，就會原地放生不殘害牠們。