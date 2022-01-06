美國佛州大沼澤地國家公園發生一起驚人事件，一條緬甸蟒試圖吞下一隻凱門鱷，藉此填飽肚子，未料牠的獵物十分狡猾，透過降低心跳的方式「詐死」，等到牠毫無防備的時候，再從體內反擊，最終緬甸蟒的身體斷成2截，和凱門鱷雙雙慘死在岸邊。

Horror moment python ‘EXPLODES’ after swallowing ‘dead’ 6ft alligator https://t.co/GbsvxwJAAa — The Scottish Sun (@ScottishSun) January 6, 2022

根據《太陽報》報導，這起事件發生在佛州大沼澤地國家公園（Everglades National Park）的偏遠區域，一條13英尺（約3.9公尺）的緬甸蟒出現在沼澤旁，將一隻凱門鱷視作獵物，想要用牠來填飽肚子，不過凱門鱷相當聰明，牠把自己的心律降到每分鐘只有2~3下，以「詐死」來欺騙緬甸蟒。

報導指出，緬甸蟒會用心跳來判斷獵物是否還活著，並決定何時要把獵物吃下肚，而凱門鱷的「詐死」策略非常成功，等到自己半個身體都被吞下後，牠才開始發動反擊，由內向外衝出，最終緬甸蟒的肚子被撐破，身體也斷成2截，然而悲劇的是，這隻凱門鱷也在這場激戰中失去生命，和緬甸蟒雙雙慘死在岸邊。

對此，佛羅里達大學野生動物學教授馬佐蒂（Frank Mazzoti）表示，這是一場令人難以置信的戰鬥，「如果蟒蛇可以殺死鱷魚，這代表牠們也能殺死其他物種。一直以來，人們都希望可以利用鱷魚控制緬甸蟒，不過就這次事件看來，結果應該算是平手」。