工作無奇不有！美國一名正妹因參加實境秀而獲知名度，更從去年11月開始靠「賣屁」賺錢，每周甚至要生產50罐的屁來滿足客戶，為了提高屁的排放量與品質，她甚至會多吃豆類或雞蛋等食物，豈料近日竟出現嚴重後遺症，她發現身體非常不適，嚇得趕緊到醫院檢查，才發現是屁放太多。

根據《紐約郵報》報導，麥托（Stephanie Matto）因參加實境秀節目《到美國結婚去》（90 DayFiancé）走紅，IG上擁有28萬粉絲追蹤，她竟從去年11月開始，將屁放進罐子裡販售，每周甚至靠屁賺進5萬美元（約新台幣138萬元），目前總銷售額已接近20萬美元（約新台幣552萬元）。

眼看事業蒸蒸日上，麥托近日卻發現不對勁，胸口非常痛，「我感覺到胃有壓力不斷往上移，呼吸變得很困難，只要我嘗試吸氣，心臟周圍就會感到刺痛」，隨後緊急被送往醫院，起初她以為是心臟病，但經過一系列檢查後，醫師告知是因「屁太多」產生極為嚴重的「脹氣痛」（gas pains）。

醫師建議，麥托要改變飲食習慣，並服用抑制氣體的藥物，麥托無奈表示，「這等於終結我的事業」，提到為了讓屁味聞起來更「濃郁」且產量多，她會多吃豆類、雞蛋和高蛋白粉等食物，甚至曾在一天內喝進3杯蛋白質奶昔和1大碗黑豆湯，最終麥托也決定結束她的賣屁事業，並將部分收入捐給慈善機構及做投資。