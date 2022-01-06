有些人家裡沒有洗衣機、烘衣機，就會到自助洗衣店洗衣服。最近日本一名女子在自助洗衣店看到驚人的一幕，只見滾筒洗衣機內被放入了大量的「炒飯」，讓她相當傻眼，照片在推特上曝光後，也引發熱烈討論。

日本女搞笑藝人杉岡綠近日在推特發文，透露自己到自助洗衣店洗衣服，沒想到看見其中一個滾筒洗衣機中，竟出現白色、黃色、褐色交雜且粒粒分明，看起來像是炒飯的東西正在清洗，讓她瞬間嚇一大跳，驚呼：「是誰在用自助洗衣店的洗衣機做炒飯？」。

不過仔細一看就會發現，洗衣機裡其實是毛絨絨材質的物品，而且她冷靜下來思考後，回憶起自己確實有看過類似配色的圍巾，不過搭配著洗衣機翻滾的動作，讓裡面的東西看起來真的和在炒鍋中翻炒的炒飯非常相似。

這篇貼文曝光後，網友看到照片全都笑翻，紛紛留言：「就算把照片放大，看起來也是炒飯沒錯」、「洗衣機有乾燥功能，可以做出粒粒分明的炒飯了～」、「如果真的可以用洗衣機做炒飯，感覺會是綜藝節目裡的懲罰道具」、「這難道不是炒飯製造機正在迴轉加熱的畫面嗎？」；也有網友認真推測，覺得很可能是有人拿絨毛玩具來洗，卻不小心破損，才會導致裡面的棉絮全部跑了出來，並建議杉岡綠應該快點通知洗衣店老闆。