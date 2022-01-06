大陸一名年輕妹子日前收到男友送的禮物，發現包裝上寫著是來自歐洲的精品時相當興奮，沒想到拆開後瞬間崩潰大哭，直呼「我真的不敢相信，有這麼醜的東西！」影片曝光後隨即在網路上瘋傳。

大陸一名女網友在網路上PO出一段自拍影片，內容提到男友送她一款來自歐洲時裝品牌巴黎世家（Balenciaga）的禮物，讓她又驚又喜，沒想到拆開包裝後，印入眼簾的卻是一條螢光綠的貼身褲，再仔細一看，褲腳竟然連著高跟鞋，要價2萬人民幣（約新台幣8.6萬元），讓她當場崩潰爆哭，「我真的不敢相信，有這麼醜的東西！這麼醜的東西就不應該屬於地球，它就應該發射到火星去！」

原PO撫平情緒後，決定穿上這件詭異的螢光綠「連身褲鞋」，並對著鏡子試圖說服自己「也不是特別難看對不對，畢竟是巴黎世家的呀，就是相當高端的品牌」，但顯然這套自我催眠沒用，她還是忍不住哭了起來，還對著愛犬說「我明天穿這個去遛你好不好啊？」，沒想到狗狗扭頭就走，讓她更加心碎。

影片曝光後，網友全笑翻了，紛紛留言直呼「送禮物可以接地氣，但是不能接地府」、「這情商和審美也低得可怕吧」、「可以跳那個青蛙舞」、「笑死，2萬（約新台幣8.6萬元）直接給錢不好嗎」；也有網友出言緩頰「雖然醜，但起碼捨得花錢」。