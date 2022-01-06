現代人工作忙碌，三餐老是在外，自助餐因為菜色多樣，是許多人覓食首選。不過日前就有網友透露，吃便當時一打開便當盒卻發現有一塊疑似「老鼠肉」的詭異主菜，畫面曝光後嚇壞不少人，不過有眼尖老饕卻反讚「根本賺到！」

原PO近日在臉書社團《爆廢公社公開版》PO出一張照片，畫面中可見，一盒吃到快見底的便當，白飯上有一塊已被吃過的詭異肉塊，不過原PO下秒卻驚吐「勞工中午的希望——老鼠肉便當」。

畫面曝光後隨即掀起網友熱議，不少人看了頭皮發麻，崩潰直呼「真的是老鼠？」、「有其它角度的照片嗎」、「嚇死人了以為是老鼠便當」。

對此，就有眼尖的老饕揭開「老鼠肉」的真面目，直言「老鼠肉其實就是豬肉身上後腿當中的一塊肉」、「老鼠肉是好物啊！在豬大腿的某塊肉，適合滷，小小一塊而已」、「在運動量大的大腿部位有一塊俗稱『老鼠肉』，為豬腱肉的一部分」、「老鼠肉一斤450元不便宜」。

事實上，豬的後大腿有一塊腿腱，為豬腱肉的一部分，帶有肉膜包覆且內藏軟筋，每隻豬只能取出兩塊，因外型像老鼠而得名。老鼠肉因為運動極大，所以油脂很少、肉質Q彈，是怕肥肉者的最愛。