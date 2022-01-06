知名美式賣場好市多（Costco）因為商品種類多樣，加上價格實惠，且不定時推出限量商品，是許多民眾的購物首選。不過日前卻有民眾驚爆，去年10月購入的「迷你葡萄乾鬆餅」，直到現在才發現有一顆遺落在車內，更令她錯愕的是，鬆餅放超過90天卻沒有任何變質。

原PO在《Costco好市多 商品經驗老實說》臉書社團PO文透露，去年10月8日購入了迷你葡萄乾鬆餅，直到近日才發現遺落在車子座椅下方，但是「外觀上竟然沒有任何改變、發霉、異味等異狀，它真的好好的！」

原PO接著提到，「它還是『香』，雖然從照片上看不出來，是一顆放了超過90天的點心…」並且直言，這個當然不能再吃了，但新鮮剛買時真的很好吃，自己也還是會繼續回購。

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言打趣笑說「末日求生必備」、「保鮮效果太好了！請問什麼廠牌的汽車？」、「可以留著，山難或是沒食物時，還是美味」。

不過貼文同時釣出專業網友解答背後原因，「本來就沒水份，要怎麼發霉啦」、「含水量低得像乾糧，本來就能保存比較久，前提是在乾燥的環境下！」、「食物含防腐劑不容易發霉，但食物不容易發霉不代表它含防腐劑，常見的是食物本身含水量低也不容易發霉」、「高糖高油配方加上你保存環境好，所以不易腐敗喔」。