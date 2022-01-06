古代帝王為了拓展版圖，不惜發動戰爭、掠取資源，甚至打贏了勝仗後，連尋常百姓也不放過，大舉屠城，但外界不解，為何偏偏只留下僧人不殺？背後原因與尊敬神佛無關，而是別有用意！

根據《搜狐網》報導，屠城的主因無非就是報復，攻城的過程中，打仗打得如此艱難，加上身邊戰友接連喪命，攻下一座城池勢必要付出極慘重的代價，因此好不容易殺進城池，不免殺紅了眼，即便是無辜百姓也成了仇敵。

其次跟戰利品有關，打贏了戰爭意味著這座城池就是他們的了，因此掠奪來的錢財珍寶無非都是獎賞，只要搶贏了就都能放進自己的口袋。

在古代，屠城事件不勝枚舉，清軍入關時，為了掌權不惜殺掉漢族人民，最後發現人數太多根本殺不完，後來才開始讓漢人臣服於他們的統治。

不過在屠城的過程中，幾乎每個朝代都有一個不成文的規定，那就是唯獨不取僧人性命，不知情的人還以為是他們沒那麼喪心病狂，基於尊重佛教才會只留下僧人不殺，但事實並非如此。

原因除了僧人本來就沒有任何立場之外；其次是古人較迷信，屠城後也會害怕自己罪孽太過深重，所以會找僧人幫忙超渡亡魂；最重要的是，攻城士兵在屠殺過後自然不會去收拾屍體，而是讓僧人去替他們收拾殘局，清理一地罪惡，似乎這樣就能減輕一些負罪感。