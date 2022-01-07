國外一名網友日前查看Google地圖時，發現美國內華達州的金字塔湖底部，竟出現一個巨型的神祕黑影，讓他感到非常好奇，將照片分享至社群平台，不少人認為，可能是美軍的秘密軍事基地。

根據《太陽報》報導，網友@AudiS7近日搜尋Google地圖時，發現內華達州的金字塔湖（Pyramid Lake）深處，竟有一個長條狀的巨型黑影，似乎由4個部分所組成，看起來不像湖底的金字塔岩石，由於影像經過模糊處理，因此難以辨認，讓他感到非常好奇，便將照片分享到論壇Reddit。

不少網友認為，湖底物體的形狀很詭異，可能是為了特殊目的而設的，更指此湖靠近軍事基地，推測此為建在沙漠中央的「海軍水下作戰中心」，用來進行研究的秘密水下軍事基地，另外，由於金字塔湖歷史悠久，也有人認為，這可能只是一艘被廢棄的船。

有部分網友則表示，可能是「藻華現象」（Algal bloom），「金字塔湖的鹼含量高，差不多5年左右就會出現一次藻華，這張照片只是拍下此現象」、「金字塔湖非常巨大，大約30英里長（約48公里），我覺得比較像藻華，雖然形狀有些怪，但或許是Google模糊化照片時未處理好，如果那個物體真的在那，它大約6到8英里長（約10-13公里）」。

過去曾有考古學家證實，從公元前9500年到公元1400年前，就有人生活於金字塔湖附近，還在當地發現工具、武器、衣服及木乃伊等，推測這個黑影可能是個遠古文明的遺址。