蟒蛇與眼鏡王蛇同樣都是頂級掠食者，牠們究竟是誰比較厲害？泰國一名男子先前在公路旁，發現2條蛇纏在一起，當時蟒蛇與眼鏡王蛇狹路相逢，由於牠們都屬於蛇界的王者，因此究竟誰是最後贏家，讓男子感到非常好奇，他也將過程拍下PO網，引發討論。

根據《每日郵報》報導，泰國一名男子普雷恰（Anoochit Preecha）先前行經洛坤府（Nakhon Si Thammarat）一處路段時，聽到灌木叢裡發出聲音，因此好奇下車查看，發現草叢裡有2條蛇，分別是眼鏡王蛇（king cobra）與蟒蛇，男子看了嚇一大跳，當時眼鏡王蛇頭部被蟒蛇緊勒。

體型較小的蟒蛇纏住眼鏡王蛇，試圖讓對手窒息而亡，豈料下一秒眼鏡王蛇趁蟒蛇不注意時，狠狠咬住對方的頭部並釋放出毒液，但沒隔多久，毒液逐漸發作，蟒蛇才肯鬆開身體，打算趕緊逃離現場，不過牠當時已身負重傷，爬行速度變得非常緩慢，可能命不久已，眼鏡王蛇則是順利逃過一劫。

普雷恰表示，「其中一條蛇為生活而戰，另一條則是為了飽餐一頓，我很幸運能目睹這場罕見對決」。不少蛇類為了搶奪食物或領土，會出現自相殘殺的現象，蟒蛇主要透過勒死獵物取勝，而眼鏡王蛇則是擁有致命的毒液，能夠削弱對手的力量。