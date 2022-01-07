美國東岸近日被冬季風暴侵襲，導致多個城市連下好幾天大雪，迫使學校關閉、飛機停飛，打亂交通，甚至有10萬戶因此斷電，讓人非常困擾，不過美國華府史密森尼國家動物園內的大貓熊寶寶「小奇蹟」，看到2022年第一場大雪，反而覺得非常興奮。

華府史密森尼國家動物園（Smithsonian's National Zoo）近日在臉書分享大貓熊的影片，由於園區內積雪非常厚，基於安全考量，因此園方決定在本月3、4日閉園，使動物們獲得短暫沒人為干擾的時光，其中一隻16個月大貓熊寶寶「小奇蹟」（Xiao Qi Ji）看到積雪後，開心的跑出來遊玩。

史密森尼國家動物園還表示「新的一年，新的小奇蹟！」，只見大貓熊媽媽「美香」帶著「小奇蹟」，跑到戶外雪地裡玩耍，而「小奇蹟」馬上躺進雪裡翻滾，乍看之下，宛如一顆芝麻湯圓，牠還一度重心不穩跌進灌木叢，甚至差點爬不起來，隨後「小奇蹟」頭朝前緩緩爬下山坡，看到媽媽不在身邊，便趕緊尋找對方。

大貓熊寶寶「小奇蹟」出生於2020年8月，2021年就曾歷過第一場降雪，但當時牠並未表現的很興奮，反而有些小心翼翼，反觀其他同伴，比牠玩得還開心，不過今年牠似乎已經適應了，在雪地裡盡情玩耍，超萌影像曝光後，融化一大票粉絲，影片累積7萬多人觀看，可見貓熊的魅力無法擋。