愛不分年齡！泰國一名18歲少年滑抖音時，看到一名58歲婦人在做直播，讓他產生興趣，甚至主動聯絡女方，儘管兩人年紀相差40歲，但卻有很多共同話題，還進而交往，在一起將近1年，老少配的戀情曝光後，讓不少人驚呼。

綜合泰媒報導，18歲少年瓦浮（เวฟ）先前滑抖音時，發現一名58歲婦人阿蓬（พร）在做直播，讓他感到非常好奇，甚至成為女方的死忠粉絲，關注阿蓬的直播長達3個月，之後還主動聯繫阿蓬，鼓起勇氣猛烈追求對方，儘管兩人從未見過面，但最終阿蓬也同意交往。

瓦浮提到，他們透過網路認識，交往至今約11個月，直到最近才見面，兩人幾乎無話不談，年齡差距並沒有導致他們溝通上出現問題，不過在剛交往不久時，兩人確實也經常為小事而爭吵，但經過磨合後，他們也會試著去了解對方，並互相體諒。

瓦浮也將兩人故事分享到抖音，在網路上引發討論，他們還因此受邀上節目，不少人表示「兩人長的好像，看起來好像母子」、「他們的故事給了我希望，我的男友可能還在上幼稚園，我願意等他」、「如果這段戀情可以維持10年，我就相信是真愛」。