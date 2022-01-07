英國德文郡一座建於15世紀的古老教堂，近日被管裡員發現，牆壁出現剝落的狀況，因此找工人進行維修，意外找到一個木製門板牆，隨後看到後面竟有一條隱藏400多年的樓梯，讓眾人都感到非常驚奇，也意外曝光「童貞女王」伊莉莎白一世的個人喜好。

根據《BBC》報導，德文郡諾斯通（Knowstone）的聖彼得教堂（St. Peter's Church）建於15世紀，教堂管理員霍維（Reg Howe）近日卻發現，教堂牆壁開始剝落，擔心可能會砸傷人，因此找來建築師邦寧（AJ Bunning）進行維修，豈料過程中卻發現一個非常詭異的活動木門牆。

工人在木門後面，發現了一條樓梯，距今有460年的歷史，該樓梯原本應該是通往畫廊或屋頂閣樓，當時的教堂領袖會在此主持活動，霍維推測，已故的前英國女王「伊莉莎白一世」（Queen Elizabeth I）生前應該並不喜歡這類的設計，因此才會用木板將出入口擋起來，有趣的是，17到18世紀左右，前人還在牆壁上繪圖，導致樓梯一直未被發現。

而管理員與建築師邦寧因保護文物有功，兩人近日獲得英國國家教會信託基金頒發的表揚獎牌，霍維提到，「當時我開心到差點從椅子上摔下來，我們很高興能完成這項工作」，日後也將繼續保護教堂。