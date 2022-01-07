大陸一名男子日前打算路邊停車，但經過多次嘗試卻始終無法將車停妥，情急之下竟然直接徒手將車子拖進停車格，天生神力的奇葩舉動讓網友看了驚呼「高手在民間！」

綜合陸媒報導，廣西壯族自治區梧州市上月30日發生一起怪力男徒手將車子拖進停車格的奇葩事件，一般來說，面對前後停車格都有車的狀況下，駕駛多半都是採倒車切入的方式將車子駛進停車格內，完成路邊停車。

但根據監視器畫面顯示，怪力男是直接讓車頭先進停車格後，試了好幾次平行停車，卻始終不得要領。最後似乎耐心全失，直接下車走到車頭觀察狀況，接著又一陣左顧右盼，等到四周都沒人車經過時，直接挽起袖子，朝著掌心吹了幾口氣，就徒手硬是將車子拖進停車格。

男子費了九牛二虎之力總算成功將車子停妥，在擦乾額頭上的汗後，又回到駕駛座拿了鑰匙，裝作若無其事的瀟灑離去，絲毫沒發現一舉一動全被監視器給拍了下來。

影片曝光後網友們全看傻眼，紛紛留言直呼「他可能開車技術不好，但可以確定的是他力氣很大」、「萬中選一的練武奇材」、「真的是技術不夠，就靠力氣來湊」。