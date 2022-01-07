不少自由工作者靠接案維生，不過每件案子的報酬是否如期入帳，務必要一一核查，日前就有一位網友透露，自己獨立接案，並談好酬勞為10萬元，事後對方告知他已將錢匯入他的戶頭，但他刷了存摺卻沒看到這筆錢，讓他百思不得其解，貼文一出隨即掀起熱議。

原PO日前在《Dcard》PO文指出，自己獨立接案賺了10萬元，「公司跟我說，他們到銀行存了10萬到我的帳號，但我接連去了2家超商ATM確認，發現根本沒有收到款項，也確認過帳號是對的，請問是這張單據不成立嗎？還是出了什麼差錯？」並附上一張公司拍攝的照片，上頭顯示匯款單寫著10萬元和原PO的戶頭帳號，但卻遲遲沒有入帳，讓原PO十分疑惑到底哪個環節出錯，導致自己沒收到錢。

男大生曬出對方提供的單據，隨即被內行網友直指被騙了。（圖／翻攝自《Dcard》）

貼文一出隨即掀起熱議，就有內行人一眼看出對方提供的單據有問題，直言原PO被騙了，「前行員來解答！單據上戶名沒寫，而且這個是銀行的存查聯，是不會給客人的，如果交易有成功，認證欄位會有東西，所以這筆交易沒有成功」、「這張收據上面也沒有銀行戳章以及電腦認證，而且戶名那欄還圈3個圈圈，感覺是隨便拿一張存款單寫一寫呼嚨你，根本沒去存吧」、「根本沒存進去，如果有上面會有承辦人員的名字」。

其餘網友也提醒，獨立接案一定要注意細節，才不會淪落到做白工，「在網路上接案秉持兩大原則，要先收訂金跟簽合約啊」、「設計案至少先收30％酬勞，拿到最後70％酬勞才傳檔案，別這麼傻」、「下次記得不要太信任沒見過幾次的資方，一定要先收訂金或是一手交錢，一手交貨」。

對此，原PO坦承，自己才大一，確實經驗不足，「以前接案金額都是3、4千元，不知道要先收訂金，目前家人已經協同處理中，第一次遇到這種事情我也是很錯愕」。