大陸疫情連環爆，如今又傳出有道士在社區內「火化屍體」，引起民眾恐慌。消息一出隨即掀起熱議，不過有網友澄清，這場火化其實只是傳統習俗，燒的並非是真人屍體。

大陸社群媒體近日流傳多張道士偕同喪家在社區前「火化屍體」的照片，畫面中可見，一群披麻帶孝的喪家圍在一個方形平台前，一旁的道士正在做法，接著眾人還圍在平台前點火，剎那間冒出熊熊火焰，畫面怵目驚心，讓目睹的住戶嚇壞直呼「可以在小區裡燒死人嗎？」

畫面曝光後網友也看傻眼，紛紛留言回應，「這肯定不可以吧」、「我的天啊，太離譜了」、「就在我租的房子樓下，太嚇人了」、「這也太離譜了吧，物業不管嗎？」、「我去報個警」。

不過也有內行網友解答，直言這是當地習俗，燒的是稻草假人，並非真人屍體，「是一種風俗」、「這明顯是披麻戴孝燒假人」、「這個燒的是假人，按習俗和床一起燒的，真人早就火化了」、「在城市裡保留點傳統也沒啥不好的」；但也有人認為，這樣的傳統習俗不適合在社區進行，會引起民眾恐慌。