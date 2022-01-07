俗話說食色性也，古代封建社會，女子地位低下，有不少人因為種種原因被賣入青樓，日復一日送往迎來、賣笑為生，甚至提供性服務，不過古代醫學並不發達，青樓女子每天接待的客人又這麼多，她們到底是如何避孕的呢？事實上，有一個辦法，女子用了不痛苦，至今還在使用！

根據《搜狐網》報導，青樓女子最普遍的避孕方法是服用特殊藥物，不過這種湯藥的藥性一般都是不可逆的，長期服用將導致女子徹底喪失生育能力，所以只有簽了賣身契的女子才會使用，畢竟失去了生育能力，以後就算有機會贖身，也沒男人願意接納。

而第二種是使用「腸衣套子」達到避孕的效果，這種方法對女性的身體傷害不大，和現代人們使用的保險套如出一轍，只是保險套比較乾淨衛生，但古代用的是動物內臟，製作方式也比較繁瑣。

最常見的動物內臟非羊腸莫屬，製作上，首先要準備一條新鮮的羊腸，接著將腸子內的殘留物清洗乾淨，只留下外面一層皮，最後將其曬乾就能派上用場。使用時只須用熱水浸泡，並繫上繩子避免脫落，直到翻雲覆雨結束後，再放入水中清洗，曬乾後又能繼續使用。不過畢竟是動物的腸子製作，無論怎麼清洗還是會有異味，不見得所有客人都能接受。