英國一名21歲女子先前網購一件洋裝，趁跨年時穿去參加派對，豈料狂歡到一半，女子發現身上的禮服竟破了，導致她胸部露了出來，嚇得趕緊用手遮擋，當時她幾乎全裸，洋裝瞬間變成「遮羞布」，而她氣得將此事分享至網路，引發討論。

Size 10 woman, 21, whose online £75 dress fell apart in a club on New Year's Eve forcing her to 'walk home almost naked' claims she was 'fat shamed' when she complained to the brand and t...

via https://t.co/xJz3oVK9fD https://t.co/vAlPhZvwNM — News Wagg (@fmdiscr) January 7, 2022

根據《每日郵報》報導，居住在德比郡（Derby）的21歲坎貝兒（Destiny Campbell），去年11月透過「Sorelle UK」網購一件水鑽連身洋裝，花了75英鎊（約新台幣2800元），之後她便穿去參加跨年派對，豈料在舞池跳舞跳到一半，她的洋裝竟破成3片，嚇得趕緊逃離現場。

坎貝兒提到，「我們抵達派對不到1個半小時，我朋友告訴我往下看，才發現胸前的布料竟掉了下來，我趕緊抓起布遮蓋身體，這樣我的胸部才不會露出來，當我走出派對時，幾乎全裸，就連丁字褲也被看光」，由於洋裝為套脖、露背設計，布料基本上就很少，因此一破掉就很可能曝光，甚至幾乎裸體。

坎貝兒嚇得趕緊與朋友返回飯店，路途中有不少男性盯著她看，甚至試圖碰觸她，「我在一個陌生的城市，我真的很害怕，而且當下非常尷尬，我覺得好丟臉」，事後她向「Sorelle UK」公司投訴並要求退錢，但對方則表示，由於衣服已嚴重毀損，因此不願意退錢，甚至建議消費者應該購買比平時大一號的尺碼。

坎貝兒無法接受公司的回應，認為自己遭到羞辱，表示自己對待衣服都很小心，而且穿著時也會注意，絕不會故意「嚴重毀損」衣服，認為是洋裝的品質有問題，她與該公司爭辯許久並曝光此事，「Sorelle UK」才願意妥協，並向坎貝兒道歉、退款，更承諾這款洋裝未來也會不再生產。