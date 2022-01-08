台灣有不少特殊的建築設計，讓外國人看了霧煞煞。德國駐台記者白德瀚經常在社群平台分享，以德國人的視角觀察台灣的想法，近日他發現台北一處民宅非常特別，屋主竟在屋頂上又加蓋一層屋頂，讓他覺得非常新奇，因此PO網分享。

白德瀚（Klaus Bardenhagen）近日在臉書「taiwanreporter」PO照，只見一處民宅二樓的斜屋頂上，又被加蓋了一層屋頂，讓他覺得非常特殊，並推測可能是屋頂漏水，屋主認為與其修繕，還不如加蓋一個新屋頂，而這個「雙屋頂」的建築設計也引發網友討論。

不少網友表示，「這間民宅似乎是木結構建築，時間應該可以追溯到日本時代，想要恢復原狀既困難又昂貴，屋主可能只先加裝雙層屋頂保護，等未來有機會進行整修時，屋頂不至於遭到更多破壞」、「要整修這類的房子實在是不容易，所以屋主可能因此選擇加裝雙層屋頂，便宜又簡單」。

另外，也有人指出，由於台灣夏天很炎熱，因此也常見住戶在屋頂上又加蓋第二層屋頂，一方面也是有幫助降溫的效果，是一個很聰明的設計，還有澳洲網友回應，「其實大家為了省事省錢，幾乎都會做類似的事，我們很常用膠帶黏東西，就連車子的後車廂關不起來，也是用膠帶處理」。