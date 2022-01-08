幫孩子取名是一大學問，要看筆劃、配合八字，還要好聽，然而特殊姓氏讓人更加傷透腦筋。大陸就有一戶人家姓「死」，每次要幫家中新成員取名就煞費苦心，畢竟「死」字在傳統社會意味著不吉利，所幸最後靠著媽媽的智慧成功化解。

中華文化淵遠流長，姓氏是每個家族代代流傳下來的，除了常見的陳、李、張等大姓，在百家姓中也有不少罕見姓氏，尤其是「死」字，容易讓人聯想到不吉利，要取名就更加考驗父母的智慧。

過去就有一名姓「死」的網友透露，妻子替他生了一個孩子，全家都很開心家中有新成員誕生，但是該怎麼替孩子取名卻難倒眾人。

該名網友表示，自己姓「死」，單名一個「文」字，諧音同「斯文」的意思，但是換他幫孩子取名，卻百思不得其解，因為希望孩子的名字好聽又有好兆頭，無奈自己想破頭也沒有一個答案。直到妻子靈機一動，將孩子取名叫做「死不了」，不只寓意好，也有長壽之意。

事實上，「死」這個姓氏大多分佈在大陸西北方，目前人數不足千人，其中拓跋部死氏部族，就是以自己的部族名稱為姓氏，所以才有此姓，只不過後人避諱提死字，因此到了隋唐時期，許多死姓民眾都改成相似音，像是姓「思」或是姓「肆」。