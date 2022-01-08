新的一年到來，不少人會許下新年新願望，或是前往廟宇祈求神明保佑，日前就有一名日本網友透露，去廟裡拜拜，並求了一支籤，沒想到籤詩內容卻讓他十分傻眼，貼文一出隨即掀起眾人熱議。

根據日本媒體《grape》報導，日本網友日前在推特帳號「@astroscape」PO出一張從廟宇求來的籤詩，上頭顯示「中吉」，運勢看似不錯，針對愛情、事業、家庭等也都有一一解釋，不過最讓他錯愕的是，「緣談」（婚姻）這一項的註解，竟是要他「認清自己的斤兩」，如此直白又不客氣的開示，讓他感到詫異不已。

根據原PO的籤詩顯示，「緣談」（婚姻）這一項的註解，竟是要他「認清自己的斤兩」。（圖片翻攝自推特/@astroscape）

一般來說，運勢較差的籤詩，用詞多半會比較委婉，避免刺激到當事者，但依照原PO所貼出的籤詩來看，其他項目的開示相對較為溫和，例如「願望：馬上就會實現」、「戀愛：互相體諒」、「生小孩：可以有期待」，唯獨婚姻這一項卻相當不客氣。

貼文一出網友全笑翻了，紛紛留言直呼「這籤詩文字會不會太狠了」、「神明一定要這麼『派』（台語：意指兇、生氣之類）」嗎」；也有人出言緩頰，「沒事啦，其他的看起來都還不錯啊」、「籤詩可能是因為字數限制，只夠寫10個字才會這樣」。