國外一名網友日前在美國知名論壇《Reddit》上傳一張照片,顯示他在飛機上偷拍一名同機女乘客,卻意外發現對方正向親友傳訊息,且內容提到「噓…我們得COVID了!」讓網友當場嚇壞,不過也有人認為偷拍行徑很不可取。

綜合外媒報導,國外一名網友日前在《Reddit》上PO出一張偷拍照,並好奇問道「這樣合法嗎?」照片仔細一看,眾人才發現,原來座位前方的女乘客正向親友傳訊息,表示自己「確診了」。

根據該名女乘客的訊息內容可清楚看見,她向親友提到「我們感染了新冠肺炎…噓!這就是我們提早一天回家的原因。在飛機上…」(We have Covid… shhhhh. That's why we're returning home a day early. On the plane…);然而照片曝光後隨即引爆網友批評聲浪。

不少網友痛批,「那些知道自己感染新冠病毒卻不採取預防措施,保護他人安全的人,真的太可惡了」、「還不趕快向空服員揭穿她」、「你這時應該大聲對她說,『等等…妳感染新冠病毒了?』讓她周圍的人都知道,看她會有多坐立難安」。

不過也有人認為原PO偷拍行徑很不可取,「所以呢?管好自己的事」、「不管怎樣,偷看別人的訊息真的很糟糕,你甚至不知道她是不是在開玩笑」;但也有人表示,在他人健康和生命受到威脅時,隱私應該被排除在外。